Arriba el telón para un peronista "made in USA"

Patas para arriba. En la cumbre económica liberal de Davos, Suiza, el presidente comunista de China, XI Jinping, reclamó que se mantenga el libre comercio en el mundo.



Un día después, en Washington, Estados Unidos, un hombre de negocios, Donald Trump, asumió la presidencia anunciando que combatirá el libre comercio, que blindará económicamente a su país y que levantará muros contra los indeseables latinos amarronados.



Paren un cacho, me bajo, y me voy caminando y pensando.



El relato chino

Es el capitalismo el que ha elevado a millones de chinos a la clase media, no el comunismo. Y si hablamos de millones de chinos, hablamos en serio de millones de personas.



El comunismo chino les permite a sus habitantes a través del capitalismo un mejor nivel de vida y el acceso a una mejor educación, pero les impide acceder a las libertades civiles y a la posibilidad de solicitar mejores derechos humanos.



No los dejan debatir, ni formar partidos políticos, ni votar, salvo a los nombres que designa el Partido Comunista. Tampoco les permiten investigar a las autoridades, ni ejercer la prensa libre. Internet está censurada.



Así cualquiera. Lo difícil para un político es convencer, dejar que la gente se exprese, que vote, que haya cambio periódico de gobiernos.



El más durable

El capitalismo es la parte menos simpática del liberalismo, sobre todo cuando el capitalismo muestra su cara más salvaje.



Pero si el capitalismo ha sobrevivido tanto tiempo es porque también tiene regulaciones, tiene leyes contra los monopolios, contra los que establecen una posición dominante en el mercado.



Pero además de todo eso, sobrevive porque está enancado en algunas de las cosas más profundas de la singularidad humana, entre ellas, nada menos que el deseo innato de la libertad, de progresar, de hacer cosas sin que el Estado le ordene una agenda.



Y si el liberalismo sobrevive es porque defiende las libertades, los derechos civiles, el derecho al voto, al cambio periódico de autoridades, a la libertad de prensa, a los organismos de control, porque respeta los derechos los derechos de las minorías, y porque conceptualmente no acepta los autoritarismos ni de izquierda ni de derecha.



El filósofo Moreno

Cómo será de raro lo de Donald Trump que hasta ese badulaque llamado Guillermo Moreno (que es la quintaesencia de lo apolillado, de la política clientelista y compadrita) no ha tenido empacho en calificar a Donald Trump como el primer presidente peronista de los Estados Unidos.



Vio que los kirchneristas tenían ese sueño gaucho de "vivir con los nuestro", de no permitir las importaciones porque así armaban una burguesía industrial nacional y popular, como la que sostiene el chavismo harapiento de Maduro.



Una burguesía a la que podían dominar dejándole siempre abierta la posibilidad de hacer tramoyas y practicar la corrupción con las licitaciones de obras públicas.



Mientras tanto había que poner cepos al dólar, a los viajes al exterior y a todo lo que significara que el ciudadano pudiera decidir por sí mismo.



¿Lo qué?

Trump no cree en la globalización económica. La considera una porquería que sólo le ha hecho daño a los norteamericanos.



Él sostiene que sólo ha servido para que las grandes empresas norteamericanas abran filiales en lugares innombrables, como México, dejando sin trabajo a laburantes de Ohio o de Milkwake.



Nada dice Trump de cómo esas prácticas en las que todos ceden algo para poder avanzar en conjunto es una de las cosas que ha evitado que el mundo haya caído nuevamente en más guerras inmundas.

Trump no cree en un mundo que acepte las migraciones. Si en un país hay guerra, pues hay que dejar que a los civiles los bombardeen.



Uno de los riesgos más graves que ya se viven es que este inclasificable presidente siga alentando una especie de guerra comercial entre China y Estados Unidos.



¿Cómo hará el sistema para contrarrestar los peores impulsos del personaje?



Ahí está la gran apuesta. Muchos creen que será el mismo sistema político norteamericano el que se encargará de poner en caja al personaje cuando se le salga la chaveta.

¿Y si no?



Es el "derpo", man

En la Argentina, Mauricio Macri solía cuestionar, y con razón, el estilo autoritario y antidemocrático de Cristina Kirchner para gobernar y manejar la "caja" millonaria del Gobierno con la que la dama castigaba o premiaba según estuvieran o no de acuerdo con Ella.



Pero eso fue antes. Ahora que Macri ya le agarró el gustito al poder ha empezado a echar de su gobierno a todos los que osan tener una visión diferente.



El que tiene algún vuelo propio, afuera.



Y eso que estamos hablando de Cambiemos, que es un frente político de diversas expresiones, no sólo de macristas.



Hay un solo discurso, ha dicho Macri, y ese relato lo bajan sólo tres personas: el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y los dos vicejefes de esa jefatura, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui.



"Ellos son mis ojos y mi inteligencia. Y cuando están pidiendo algo, lo estoy pidiendo yo", ha dicho el mandatario.



Es cierto que él es el presidente elegido por el voto popular, pero hasta hace un año atrás solíamos escucharlo decir que uno de los grandes problemas de la política argentina era el estilo excesivamente personalista en el que se entrampaban todos los presidentes.



Un año, aquí, es una eternidad.