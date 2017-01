Arde Mendoza, circuito turístico por nuestras miserias

Hacer coincidir las expectativas personales con los acontecimientos políticos y sociales es una empresa casi imposible.



Pensábamos cuando niños que el año dos mil nos encontraría -unidos o dominados- con transportes urbanos voladores, hologramas atendiendo kioscos, invasores escondidos con dedos meñiques erectos y quizá, sólo quizá, algo más de holgura en la disponibilidad de tiempo y de recursos.



Además de la amenaza del falso terrorismo informático por el fenómeno del Y2K, aquél Enero en el que debutó el milenio fue tan incierto como este que está huyendo hacia la historia.



Imaginamos que el bicentenario del cruce del Ejército Libertador, sería una espectacular conmemoración, la de mayor gravitación en nuestras lánguidas y mínimas rutinas. La participación de todos y de todas.



Lejísimo de una mega fiesta nacional, tal vez por el apuro en salir del infierno que delata el mercurio, o ansiosos por irnos -por fin- de vacaciones, todo fue bastante discreto, expres y aunque agradezco la invitación de las autoridades, exageradamente austero si es que se puede exagerar la austeridad.



San Martín, ese personaje eminente, estratega admirado, comparado con Aníbal el cartaginés, intuyo, volvería a sentir el sabor agrio de la ingratitud. Razones no le faltan.



La intolerancia del estío en esa misma frontera que supo ser puente de sueños heroicos, ahora se apropia del ánimo de los turistas que en vez de disfrutar comienzan a sufrir y a transpirar el sufrimiento, como si una gesta magnánima esperase por ellos. Y no, sólo regresarán un poco más oscuros o irritados, y muchos, cargando y ocultando los indispensables artefactos que tanta felicidad suponen les causarán.



Muchos hombres más que los de aquél ejército, e incontables mujeres cruzan montados en confortable vehículos con la ilusión de alterar de una vez y para siempre el rumbo de su cotidianeidad.



Trescientos mil de acá hacia allá y doscientos mil de allá hasta aquí, y colada entre alguna cosechadora de hace un tiempo atrás, la polilla maldita que lleva por nombre Lobesia y por apellido Botrana.



Casi nos gana la bronca y tristeza por tantos años de sanidad estropeados, hasta que recordamos que ya no tenemos un racimo a mano ni relación como consumidores de la industria madre, madre que se ha olvidado en el camino a gran parte de su familia numerosa. Madre que le implora al Estado como a un santo cuando el cielo se desploma, pero lo omite como nosotros, el pasado 25, a San Martín en su cumpleaños 239.



Evitemos cruzar. Vacaciones en Mendoza pueden ser mucho más intensas y divertidas, y además, ya conseguimos tener playa propia.



Como si fuese exigencia la rima: sombrilla amarilla, servidor municipal, cien pesos por vehículo y ahí no más, a escasos kilómetros, la confusión.



Aún no podemos siquiera definir si se trata de Las Compuertas, Luján de Cuyo ó acaso es Blanco Encalada, Las Heras.



Poco nos importa el conflicto limítrofe, el que cobra primero cobra dos veces. O sea. Si ingresa como reza un primer cartel, cien pesos y derecho a playa; si avanza apenas ciento cincuenta metros dirección Oeste, cincuenta.



¿Otro Payaso o es el mismo de siempre? Nos conduce y nos cobra, para que arribemos –si entramos por aquí, por el camping del Payaso, exactamente al mismo lugar que cuando le pagamos al municipal.



Panchos, cervezas, gaseosas, regeatón hasta que dejes de escuchar al pibe que grita, sí. Facturas, no. Una payasada más.



Inmejorable pretexto para buscar hospedaje en nuestra majestuosa y próxima cordillera. Hotel de Montaña, la noche: once mil doscientos pesos, ó sea lo mismo que una semana en La Serena, y no se permite sacar el led de la habitación ni salinizar el agua



No hay que desesperar. La Mendoza turística ofrece mucho más. Ahí, cerca de la playa que espanta, una cabañita. ¡¿Cuánto?! Mil quinientos la noche y pueden pernoctar 3 y hasta 4 personas. Sanitarios destruidos, un televisor en el que estrenan Sábados Circulares y la aventura de no saber si es Las Heras ó Luján. Sí, de Cuyo, de Cuyo.



Bajar a la Ciudad. Cuarenta grados a la sombra, se enciende la torpeza, la cúpula se incendia y San Martín no encuentra espejo porque las llamas se lo arrebataron.



Quiere volver. Quiere volver para siempre, como siempre quiso.



Regresa porque no quiere más exilio ni salir de vacaciones.



Camina por la avenida que honra su nombre y de pronto se ve ahí. Caricaturizado.



Creo que desde ahora no querrá volver, razones no le faltan.