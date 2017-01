Adidas ignoró un anuncio que ahora es totalmente viral

Este anuncio de Adidas increíblemente conmovedor ha sido creado por Eugene Merher, un estudiante de cine de 26 años, y ha conquistado internet este 2017.





Dura 1 minuto y 40 segundos, y trata de un anciano alemán que era corredor de maratones. Lleva una monótona existencia en una residencia de ancianos poco agradable, pero un día encuentra sus viejas zapatillas Adidas para correr y decide recordar su juventud poniéndoselas y saliendo a correr.





El personal de la residencia se lo impide varias veces, pero al final del anuncio también te vas a animar a hacer lo que hace este anciano. O vas a llorar. O ambas cosas, quizá.





Pero tristemente, este anuncio no es tal, ya que el departamento de comunicación de Adidas lo ignoró totalmente: "Intentamos mandarlo al departamento de comunicación de Adidas, pero en realidad no respondieron," dijo Eugene a The Huffington Post.





Fuente: boredpanda.es